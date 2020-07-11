"Зараз або ніколи": Миколенко може продовжити кар'єру у чемпіонаті Франції

Захисник Динамо Віталій Миколенко вже давно потрапив на радари топ-команд провідних європейських чемпіонатів. Черговим клубом, в який сватають українця, став Марсель.

"Як ви знаєте, скаут Марселя Кевін Крібіч вже привів у команду талановитого Папе Гуйє, тому вважаємо, що краще його слухати. Зокрема, це стосується і ситуації з Віталієм Миколенком – захисником збірної України та київського Динамо, якому лише 21 рік, і кандидатуру якого рекомендує Крібіч.

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Очевидно, що його ціна трохи зависока, але якщо команда хоче просунутися у цьому питанні, то потрібно робити це зараз або вже ніколи. Чому? Наполі і Вест Хем вже придивляються до футболіста.

Якби Марсель зробив ставку на такого таланта, то була б ймовірність відходу Амаві, якого важко уявити на лаві запасних", – пишуть журналісти видання Lephoceen.fr.

Нагадаємо, на лівому фланзі оборони Марселя зараз грає Джордан Амаві, однак у нього зовсім немає гідного конкурента.

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