Олександрія – Динамо: онлайн-трансляція матчу – Київ хоче покинути 4-е місце, Михайличенко здивував складом

Олександрія приймає Динамо у 30-му турі чемпіонату України. Склади та посилання на онлайн-трансляція матчу дивіться на "Футбол 24".

Гру транслює канал "Футбол 1", починаючи з 19:25. Матч, як онлайн-трансляція Олександрія – Динамо на "Футбол 24", стартує о 19:30. Кияни після здобуття Кубка України не мають коли святкувати. Будь-яка осічка може стати ключовою у боротьбі 3-х команд за друге місце і путівку в Лігу чемпіонів. Звітні суперники на двох набрали лише 1 бал за останні 2 тури. Динамо дало змогу Десні себе обігнати, а після перемоги Зорі над Колосом опустилося на 4-е місце. Цікаво, останні 5 дуелей команда Шарана киянам програла, зокрема, 3 в нинішньому чемпіонаті.

Олександрія – Динамо: анонс і прогноз на матч УПЛ

Олександрія: Паньків (к) – Мірошніченко, Дубра, Бабогло, Стецьков – Лучкевич, Гордієнко, Банада, Третьяков – Безбородько, Сітало

Динамо: Бойко – Кендзьора, Сирота, Шабанов, Караваєв – Сидорчук (к), Андрієвський – Цітаішвілі, Шапаренко, де Пена – Русин

Порівняно з фіналом Кубка України, який відбувся 4 дні тому, Олексій Михайличенко робить відразу 5 замін у стартовому складі. У воротах Бойко замість одного з героїв серії пенальті Бущана, у захисті Караваєв міняє Миколенка. Далі Андрієвський, Шапаренко і Русин повертаються в основу, а Вербіч, Шепелєв і Буяльський сідають у запас. Натомість інші вчорашні лідери Циганков, Попов і Бурда все ще залишаються в запасі. Цікаво і те, що Володимир Шаран випускає дует форвардів.

Олександрія – Динамо: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 12 липня 2020