Александрия – Динамо: анонс матча УПЛ

Динамо после триумфа в Кубке долго не гуляло, ведь впереди кульминация борьбы за второе место в УПЛ. "После матча сказал ребятам, что у нас уже есть Лига Европы. Если нам достаточно, давайте праздновать. Если нет – давайте готовиться к следующей игре. Все сказали: "Нет", – так прокомментировал настроение киевлян Алексей Михайличенко. Действительно, радоваться пока нечему, ведь "бело-синие" идут на четвёртой позиции с отставанием от Зари в два очка, а Десне проигрывая по дополнительным показателям. Сегодня у черниговцев ещё и матч с ослабленным Шахтером, где всё может быть, поэтому динамовцам на КСК ника нужна только победа.

Правда, сделать это будет трудно. Во-первых, Динамо сыграло с Ворсклой 120 невероятно тяжёлых минут, и эмоционально трудно просто так переключиться с финала Кубка на УПЛ. Во-вторых, матч с девятой командой чемпионата был далёк от идеала – да, динамовцы создали больше моментов, владели мячом и прижимали полтавчан, но нельзя сказать, что сопернику поставили нереальные задачи. При этом киевляне продемонстрировали проблемы с контролем игры, отдав "зелёно-белым" значительные промежутки игрового времени. И это с Ворсклой! С Шахтером уже всё вообще было грустно, а ещё грустнее получилось с Десной, где северяне одержали заслуженную победу благодаря двум идентичным угловым. До этому ещё и был весьма слабый поединок с Колосом.

Динамо имеет слишком много проблем, чтобы вот так просто взять и победить Александрию с крепким блоком в центре поля. Впрочем, предыдущая встреча завершилась разгромом со счетом 5:1. Да, там были два ранних гола, удаление Дубры и так далее, но тактически это была блестящая игра подопечных Алексея Михайличенко – её апогеем стал вынос Зари за полчаса. Вообще, в первых турах после рестарта киевляне радовали интересными тактическими ходами и уверенным футболом, грамотно реализуя преимущество в классе, физике и кадровом потенциале. Потом что-то сломалось, но в матче с Ворсклой определённые положительные моменты были. Словом, списывать Динамо рано – эти ребята ещё повоюют. Конечно, если они хотят поиграть в квалификации ЛЧ.

Александрия кажется удобным вариантом для очередного набора очков. Подопечные Владимира Шарана уже потеряли шансы на медали, проиграв четыре из пяти последних матчей с общим счетом 5:15 – причем дважды подряд команду громили по 1:5, а последнее поражение нанёс скромный Колос. Впрочем, тур назад на "желто-черных" обожглась Заря, которая первая пропустила, потом вышла вперёд и снова пропустила – да, гол забили с неоднозначного пенальти, но всё равно Александрия создала слишком много проблем претенденту на ЛЧ. Шахтеру же подопечные Владимира Шарана едва не сорвали чемпионскую вечеринку, забив два мяча на старте второго тайма. Словом, Александрия даже сейчас – не тот случай, когда очки можно считать до матча.

Александрия в текущем сезоне – это такая себе Десна для бедных. Команда ставит прочный блок в центральной части поля, всем составом сидит за линией мяча и пытается подловить соперника на контратаках, как с той же с Зарей неделю назад. Также "желто-чёрные" традиционно опасны на стандартах, но оборона у них не такая прочная, как у черниговцев. В позиционном наступлении они вообще очень слабенькие. В целом же, подопечные Владимира Шарана выглядят неплохо, пока более сильный коллектив не включает класс – тогда всё начинает сыпаться.

Кадровая ситуация

Александрия не имеет дисквалифицированных, но ей из-за условий аренды не сможет помочь Роман Вантух. Кроме того, под большим вопросом участие в игре Дмитрия Гречишкина и Павла Пашаева, которые тренировались по индивидуальной программе – вряд ли они будут готовы к Динамо. Зато в старт точно вернётся Кирилл Ковалец, который пропускал прошлый тур из-за перебора желтых карточек.

Алексей Михайличенко точно не сможет рассчитывать на дисквалифицированных Иосипа Пиварича и Мохаммеда Кадири. Кроме того, в Киеве остались Фран Соль и Виталий Миколенко, а по форме Дениса Попова и Никиты Бурды возникают вопросы – в Александрию они поехали, но они пропускали два предыдущих тура. Возможно, Никита сменит уставшего от Кубка Сироту, ведь он уже давно работает в общей группе.

Ориентировочные составы на матч Александрия – Динамо

Александрия: Панькив – Бухал, Дубра, Бабогло, Мирошниченко – Довгий – Лучкевич, Банада, Ковалец, Третьяков – Ситало

Динамо: Бущан – Кендзёра, Бурда, Шабанов, Караваев – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, де Пена – Вербич

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Очень трудно делать прогнозы с такой Александрией, а тем более – с таким Динамо. Киевляне после карантина приучили не думать наперёд, два раза играя шикарно, ещё три – плохо, а дальше – как карта ляжет. Куда пошатнётся маятник на КСК Ника? Это могут знать только футболисты "бело-синих", но одно известно точно – подопечные Владимира Шарана закроются, будут вылетать в контратаки и забрасывать штрафную подачами. Динамо будет очень непросто.

Впрочем, команда Алексея Михайличенко всё равно остается фаворитом. Хотя бы потому, что Александрию побеждали не только Десна с Шахтером, но и ковалёвский Колос. В конце концов, с Ворсклой "бело-синие" периодически выглядели неплохо, а центральный блок "желто-черных" в Киеве они снесли по полтайма, разгромив соперника. Динамо для нынешней Александрии слишком сильное, поэтому можно прогнозировать победу столичного коллектива – тяжелую, минимальную, но победу.