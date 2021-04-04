Олександрія приймала Динамо у 20 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Олександрія – Динамо.

Олександрія швидким голом шокувала киян. Але ще до свистка на перерву арбітр за допомогою VAR помітив гру рукою у штрафному майданчику господарів та призначив пенальті. Шапаренко холоднокровно реалізував 11-метровий.

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Суперники підтримували жвавий темп гри, Динамо виглядало активніше на правах фаворита. Лише за кілька хвилин до фінального свистка Жерсону вдалось потужним ударом прошити Паньківа та вирвати перемогу.

Динамо продовжує лідирувати, відірвавшись на 7 очок від Шахтаря, Олександрія – 7-ма.

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