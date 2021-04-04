Зустріч непереможної на виїзді команди Луческу (8 перемог і одна нічия в УПЛ) проти 3 найкращої команди, якщо брати лише домашні зустрічі. Інтрига, сюжет! Луческу не виграв у Шарана лише 1 поєдинок у Кубку, решта – це 6 перемог, 0 поразок. Однак на полі "жовто-чорних" було завжди важко (2 мінімальні тріумфи та нічия). Матч, як і онлайн-трансляція Олександрія – Динамо на "Футбол 24", стартував о 19:30. Кияни планували продовжити найкращу актуальну серію Прем'єр-ліги (4 перемоги поспіль). Господарі ж чергували домашні тріумфи (поступилися лише Зорі та Ворсклі) з поразками на виїзді.

Олександрія – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Багато боротьби, свистків судді Кривушкіна на старті зустрічі. Воно й не дивно, адже за інтенсивністю єдиноборств Олександрія демонструє навіть кращі показники, ніж Динамо. Перший фантастичний шанс на 8 хвилині якимсь дивом марнують кияни. Після націленого прострілу Де Пени з лівого флангу Бєсєдін пропустив, а Караваєв з кількох метрів дав у поперечину. Буяльський тут же добивав головою, однак влучив у Бондаренка – орендований у Шахтаря центральний захисник у шпагаті прикрив порожні ворота. Буяльський блискуче відборовся в центрі поля. А ось Де Пена втратив момент розіграти контру 2 в одного. Підвели невисока швидкість та егоїзм, адже Караваєв відкривався у розстрільній позиції.

Покарання прилетіло на 14 хвилині. Ковалець у штрафному розкішно прийняв закидання Бабогло – одним дотиком і обробив, і скинув Сіталу. Олександрія удари менш ніж з 10 метрів марнує рідко. Шахтар, який переміг сьогодні ж на полі Ворскли, в режимі LIVE скорочує відставання від команди Луческу до 4 балів. Караваєв таки забив на 17-й. Щоправда, з офсайду. Забарний гарно покотив у розріз, а герой останніх матчів збірної України (2 асисти) на кілька секунд випередив події. Господарі закрилися. Сидорчук і де Пена змушені стріляти здалеку, не дуже гостро.

Ковалець, який відновився в останні години перед матчем, знову бідкається на травму. Засмучені фанатки Олександрії. Утім, Кирило на зубах повертається у гру. Красиво комбінують Шапаренко, Бєсєдін і Буяльський. Де Пену в момент удару грубо зрізали. Олександрія тримає марку свого жорсткого футболу в стилі британської старої школи. Шапаренко кілька разів небезпечно обрізався, захисники Динамо не дрімають і страхують. Ковалець ще один суперпас видає. Бущан і Забарний наварили обрізку, лідер Олександрії в оточенні 3 суперників скинув під удар, Мірошніченко промазав.

Пенальті? Дуже схоже на те. Кендзьора виконав простріл, Мірошніченко виставив руку з-за спини. Монзуль сьогодні на VAR, дуже довго перевіряла епізод, після чого ще й Кривушкін побіг дивитися повтори. Безглуздий 11-метровий привіз захисник Олександрії, простенький же був момент. Шапаренко дуже впевнено виконав пенальті на 35 хвилині – Паньків вгадав, але не встиг дотягнутися. Забарний нині подобається в атаці. Де Пена подав штрафний, Ілля перевисів Сітала, а Паньків ефектно витягнув.

Тепер уже Олександрія бачить гру рукою і просить пенальті. Забарний не без проблем обробляв м'яч, але грав у межах правил. Динамівцям потрібно шукати більше стрімких атак зі швидшим рухом м'яча, адже у повільній позиційній грі бійці/борці Шарана перекривають майже все. 65% володіння, удвічі більше ударів та моментів, але лише нічия для киян за підсумками першого тайму.