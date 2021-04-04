Ворскла приймає Шахтар у 20 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ворскла – Шахтар.

Шахтар на правах фаворита зустрічі активно розпочав гру, але м'яч оминав ворота господарів, поки за справу не взявся Мораєс.

Нападник "гірників" відкрив рахунок наприкінці першого тайму, а після перерви подвоїв перевагу. Варто відзначити, що це був 99-й і 100-й гол Жуніора в рамках чемпіонату України.

Після 20-ти турів УПЛ Шахтар залишається на другій сходинці, відстаючи від Динамо на 4 очки (у киян гра в запасі), Ворскла – 5-та.