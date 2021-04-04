Ювілейний дубль Мораєса у відеоогляді матчу Ворскла – Шахтар – 0:2
19:51 - Читать на русском
Ворскла приймає Шахтар у 20 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ворскла – Шахтар.
Жуніор Мораєс 42’
Жуніор Мораєс 62’
42’ Жуніор Мораєс
62’ Жуніор Мораєс
Шахтар на правах фаворита зустрічі активно розпочав гру, але м'яч оминав ворота господарів, поки за справу не взявся Мораєс.
Нападник "гірників" відкрив рахунок наприкінці першого тайму, а після перерви подвоїв перевагу. Варто відзначити, що це був 99-й і 100-й гол Жуніора в рамках чемпіонату України.
Після 20-ти турів УПЛ Шахтар залишається на другій сходинці, відстаючи від Динамо на 4 очки (у киян гра в запасі), Ворскла – 5-та.
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