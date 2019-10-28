Шаран окреслив пріоритети Олександрії на сезон 2019/20 – тренер готовий пожертвувати одним турніром

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран назвав головні напрямки, на яких буде боротися разом із своїми підопічними.

"У даній ситуації хотілося б досягти залікових балів у Лізі Європи. Ми граємо вдома, два домашні поєдинки, маємо бути максималістами. Але, особисто для мене, пріоритетними є Ліга Європи і чемпіонат України.

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Звичайно, Кубок України не є пріоритетним для нас турніром, тому що ми розуміємо, буде дуже важко досягти максимального успіху. Я маю на увазі виграти Кубок. І це перевірка для молодих гравців, які хочуть і прагнуть грати в основному складі. Те, що ми побачимо в середу", – цитує Шарана офіційний сайт Олександрії.

Нагадаємо, 30 жовтня Олександрія зустрінеться із Зорею в рамках 1/8 фіналу Кубка України, початок о 18:00.

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