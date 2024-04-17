Матч 15 туру Олександрія – Оболонь повинен був відбутися ще в листопаді минулого року, але небесна канцелярія мала власні плани. Через погані погодні умови поєдинок відклали до кращих часів. І, схоже, ці часи настали. Гра на КСК Ніка стартує сьогодні, 17 квітня, о 18:00. Головний арбітр – Ярослав Козик із Мукачевого. Пряму відеотрансляцію можна переглянути на ОТТ-сервісах sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та на просторах аналогового і цифрового телебачення: triolan.tv, VOLIA, КТМ (Олександрія). Текстову онлайн-трансляцію проведе Футбол 24.

Ротань розкритикував гравців Олександрії за поразку від Динамо у більшості, згадавши про суддівство

Достатньо побіжного погляду на турнірну таблицю, щоб зрозуміти: нас очікує чергова битва за "шість очок". Оболонь перебуває у зоні стикових матчів за право залишитись в УПЛ, а Олександрія – остання команда чемпіонату перед спуском туди ж. Колектив Ротаня – одне з головних розчарувань цього сезону. Начебто й склад досить пристойний за мірками нашого чемпіонату, проте результати скромні. У попередньому турі олександрійці відпустили Динамо з трьома очками, хоча весь другий тайм грали у більшості. Перед тим була поразка від Чорноморця і втрачена перемога над Минаєм (до 63-ї хвилини вели 2:0).

Усе це змушує пригадати гомін в кулуарах, мовляв, паралельна робота з клубом і молодіжною (олімпійською) збірною – надто складний виклик для молодого тренера. Більше того, весною минулого року Руслан Петрович, хоч і з приставкою "в.о.", відповідав ще й за третю команду – національну збірну. Як тут не втомитись і не вигоріти?

Проте були в Олександрії і світлі моменти цього року. У березні команда доволі неочікувано прибила Полісся та Ворсклу. Ці шість очок дозволяють "містянам" поки що безпечно озиратися назад, де важко дихають чотири останні клуби, зокрема й Оболонь.

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У "пивоварів" триває невдала смуга. Після сенсаційної перемоги над Поліссям все пішло шкереберть – двічі по 0:3 від Шахтаря і Вереса, важка домашня нічия з Минаєм (1:1). Та ще й втратили у матчі проти закарпатців двох важливих виконавців: Максим Грисьо перебрав "гірчичників", а Рибка взагалі схопив червону.

Наставник киян Валерій Іващенко все частіше зривається на суддів і не приховує, що морально готується до звільнення. Ймовірно, його доля вирішиться вже навіть сьогодні. Хоча, з іншого боку, чемпіонат входить у фінальну фазу. Залишилося лише шість турів. Прогнати тренера, який знає про цю команду все, щоб запросити якогось міфічного кризового менеджера – це ще більший ризик.

Травмовані: –

Дискваліфіковані: немає – Рибка, Грисьо

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Оболонь

Олександрія: М. Шевченко – Копина, Логінов, Кравченко, Мартинюк – Калюжний, Ковалець – Калітвінцев, Шостак, Шулянський – Кулаков

Оболонь: Кичак – Нагієв, Приймак, Дубко, Осман – Лук’янчук, Черненко, Слободян, Запорожець, Груша – Краснопір

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

В Оболоні найгірша атака чемпіонату – лише 13 забитих. Не феєрить у нападі і Олександрія – 19 голів (це менше одного за гру). До того ж, на КСК Ніка команда Ротаня в цьому сезоні більше одного м’яча ще не забивала. Ці та деякі інші фактори спонукають поставити на мінімальну звитягу господарів, яка дозволить їм відірватися від небезпечної зони на цілих вісім очок. Щодо Оболоні, то вона матиме шанс взяти реванш в останньому турі, коли прийматиме Олександрію вдома.

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