Через несприятливі погодні умови (сильна злива) головний арбітр Дмитро Кривушкін ухвалив рішення про перенесення гри. Поле на КСК Ніка через велику кількість опадів стало непридатним до проведення поєдинку.

Динамо – Рух: стартові склади і онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Відповідно, матч Олександрія – Оболонь сьогодні, 26 листопада, не відбудеться. Нову дату гру визначать пізніше.

Нагадаємо, після 14 турів чемпіонату України обидві команди мали по 13 очок і ведуть боротьбу за збереження прописки в УПЛ. Команда Руслана Ротаня посідає 13 місце турнірної таблиці. Оболонь йде 12-ю.