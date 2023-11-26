Олександрія – Оболонь: матч УПЛ офіційно перенесений
15:15 - Читать на русском
Погодні умови завадили проведенню поєдинку 15 туру УПЛ Олександрія – Оболонь.
Матч скасовано
Через несприятливі погодні умови (сильна злива) головний арбітр Дмитро Кривушкін ухвалив рішення про перенесення гри. Поле на КСК Ніка через велику кількість опадів стало непридатним до проведення поєдинку.
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Відповідно, матч Олександрія – Оболонь сьогодні, 26 листопада, не відбудеться. Нову дату гру визначать пізніше.
Нагадаємо, після 14 турів чемпіонату України обидві команди мали по 13 очок і ведуть боротьбу за збереження прописки в УПЛ. Команда Руслана Ротаня посідає 13 місце турнірної таблиці. Оболонь йде 12-ю.
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