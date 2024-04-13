"Минай – бійцівська команда, навесні вони показують бійцівський характер, футбол. В принципі, хлопці розкуті, вони намагаються вибігати. Були деякі у них позитивні ігри. Тобто, ми знали, що буде тяжка гра. В принципі, всі ігри такі тяжкі. Але тяжко грати, коли ти залишаєшся вдесятьох на початку матчу. Хлопцям велика вдячність, що витримали, десь завдяки характеру зуміли зрівняти рахунок.

Два вилучення та перебитий пенальті у відеоогляді матчу Оболонь – Минай – 1:1

В кінці могли дотиснути й вирвати перемогу, десь не вийшло. Але хлопцям дуже велика вдячність за боротьбу. Ніхто не випадав, всі старалися максимально працювати на позитивний результат. Але це футбол. Як бачите, все сьогодні, можна сказати, було проти нас, але завдяки волі, характеру хлопців, команди ми все ж здобули очко. Хоча ми завжди виходимо грати тільки на перемогу. Емоційний дуже матч.

І суддів ніколи не коментував, але сьогодні такий, можна сказати, треш. Перебиття пенальті, призначення… Це буквоїдство. За духом гри, за тим, як складався матч – це ні в які ворота не влазить. Перебиття пенальті? Та за лінію всі виходять насправді. Плюс-мінус якщо будемо в сантиметрах вимірювати, то футболу мало буде. Десь у штрафній хтось когось тримає – теж можна закривати очі й ставити пенальті.

Це не балет, а футбол. Десь крики, десь в нашого футболіста хтось врізається. Я теж зараз розбіжуся, в стінку головою вдарюся – скажу: "Давайте пенальті". Те ж саме. Такі моменти не красять дії арбітра. Тим паче арбітра мають не помічати на полі – тоді це клас арбітра. А сьогодні – ви ж бачите. Не я це кажу, це кажуть уболівальники, що були на трибунах.

Тому хлопцям дуже велика вдячність, що витримали. Нам потрібно вже виходити з цієї ситуації, перемикатися на наступну гру. Завдання – відновитися. Не так багато часу, але треба вже думати про наступну гру", – поділився Іващенко в ефірі УПЛ ТБ.

Оболонь розписала нічию з Минаєм у битві з двома вилученнями, двома стійками й перебитим пенальті – Рибка підставив киян