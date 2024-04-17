Матч 15 тура Александрия – Оболонь должен был состояться еще в ноябре прошлого года, но небесная канцелярия имела собственные планы. Из-за плохих погодных условий поединок отложили до лучших времен. И, похоже, эти времена настали. Игра на КСК Ника стартует сегодня, 17 апреля, в 18:00. Главный арбитр – Ярослав Козик из Мукачево. Прямую видеотрансляцию можно посмотреть на ОТТ-сервисах sweet.tv, VodafoneTV, Киевстар ТВ, Setanta Sports, youtv, VOLIA и на просторах аналогового и цифрового телевидения: triolan.tv, VOLIA, КТМ (Александрия). Текстовую онлайн-трансляцию проведет Футбол 24.

Ротань раскритиковал игроков Александрии за поражение от Динамо в большинстве, вспомнив о судействе

Достаточно беглого взгляда на турнирную таблицу, чтобы понять: нас ожидает очередная битва за "шесть очков". Оболонь находится в зоне стыковых матчей за право остаться в УПЛ, а Александрия – последняя команда чемпионата перед спуском туда же. Коллектив Ротаня – одно из главных разочарований этого сезона. Вроде бы и состав достаточно приличный по меркам нашего чемпионата, однако результаты скромные. В предыдущем туре александрийцы отпустили Динамо с тремя очками, хотя весь второй тайм играли в большинстве. Перед тем было поражение от Черноморца и упущенная победа над Минаем (до 63-й минуты вели 2:0).

Все это заставляет вспомнить гомон в кулуарах, мол, параллельная работа с клубом и молодежной (олимпийской) сборной – слишком сложный вызов для молодого тренера. Более того, весной прошлого года Руслан Петрович, хоть и с приставкой "и.о.", отвечал еще и за третью команду – национальную сборную. Как тут не устать и не выгореть?

Однако были в Александрии и светлые моменты этого года. В марте команда довольно неожиданно прибила Полесье и Ворсклу. Эти шесть очков позволяют "горожанам" пока безопасно оглядываться назад, где тяжело дышат четыре последних клуба, в том числе и Оболонь.

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У "пивоваров" продолжается неудачная полоса. После сенсационной победы над Полесьем все пошло наперекосяк – дважды по 0:3 от Шахтера и Вереса, тяжелая домашняя ничья с Минаем (1:1). Да еще и потеряли в матче против закарпатцев двух важных исполнителей: Максим Грисьо перебрал "горчичников", а Рыбка вообще отхватил красную.

Наставник киевлян Валерий Иващенко все чаще срывается на судей и не скрывает, что морально готовится к увольнению. Вероятно, его судьба решится уже даже сегодня. Хотя, с другой стороны, чемпионат входит в финальную фазу. Осталось всего шесть туров. Прогнать тренера, который знает об этой команде все, чтобы пригласить какого-то мифического кризисного менеджера – это еще больший риск.

Травмированные: –

Дисквалифицированные: нет – Рыбка, Грисьо

Ориентировочные составы на матч Александрия – Оболонь

Александрия: М. Шевченко – Копина, Логинов, Кравченко, Мартынюк – Калюжный, Ковалец – Калитвинцев, Шостак, Шулянский – Кулаков

Оболонь: Кичак – Нагиев, Приймак, Дубко, Осман – Лукьянчук, Черненко, Слободян, Запорожец, Груша – Краснопир

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

У Оболони худшая атака чемпионата – только 13 забитых. Не феерит в нападении и Александрия – 19 голов (это меньше одного за игру). К тому же, на КСК Ника команда Ротаня в этом сезоне больше одного мяча еще не забивала. Эти и некоторые другие факторы побуждают поставить на минимальную победу хозяев, которая позволит им оторваться от опасной зоны на целых восемь очков. Что касается Оболони, то она будет иметь шанс взять реванш в последнем туре, когда будет принимать Александрию дома.

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