Олександрія – Маріуполь: анонс матчу УПЛ

Олександрія в рамках 1-го туру УПЛ 2020/21 приймає Маріуполь. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Олександрія закривала попередній сезон матчем з Маріуполем у надії вийти у фінал плей-офф УПЛ за єврокубки. На жаль для підопічних Володимира Шарана, азовці їх переграли, щоб потім поступитись Колосу. Тепер для "жовто-чорних" настав час віддати боржок.

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За міжсезоння олександрійці втратили Каспарса Дубру, з яким не продовжили контракт, та Антона Шендріка, який став футболістом Кримтеплиці. Олександрійці могли втратити і Максима Третьякова, але клуб зумів підписати хавбека на повноцінній основі. Крім того, нові угоди були укладені з Юрієм Паньківим, Артемом Сіталом, Олексієм Довгим, Василем Грицуком, Павлом Пашаєвим та Денисом Мірошніченком.

Словом, "жовто-чорні" не змінилися як кадрово, так і в ігровому плані. Це підтвердили три спаринги: ВПК-Агро переграли мінімально (1:0, гол Федана), проти СК Дніпро-1 розписали нульову нічию, а Гірник-Спорт перемогли з рахунком 3:1 – відзначились Банада та Безбородько. На манежі одні й ті ж, так би мовити.

У Маріуполя змінився тренер – Олександр Бабич покинув клуб, а на його місце прийшов Остап Маркевич. Разом зі старим наставником команду покинули Валерій Федорчук, Руслан Фомін, Віктор Корнієнко, Павло Полегенько та Сергій Яворський, але основну частину старої команди вдалося зберегти. Зі сторони її зумів посилити екс-захисник Миная Павло Стасюк, а Шахтар відправив на берег Азовського моря Назарія Муравського, Артема Бондаренка та голкіпера Олега Кудрика. Класика.

Азовці за час короткого міжсезоння байдиків не били, організувавши три спаринги. Аматорський Яруд переграли завдяки голами Кащука та Бикова (2:1), Зорі програли з рахунком 1:2 (голом відзначився Кулаков), а Кристал просто знищили – 5:1 (голи в активі Топалова, Горбунова, Бондаренка, Путрі та Кирюханцева). Помітно, що оборона у Маріуполя поки що працює жахливо, але в атаці все доволі цікаво.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бухал (Олександрія)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Маріуполь

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бабогло, Банада, Мірошніченко – Гречишкін – Лучкевич, Грицук, Ковалець, Третьяков – Безбородько

Маріуполь: Гальчук – Биков, Чоботенко, Муравський, Стасюк – Мишньов, Ігнатенко, Бондаренко, Кащук – Кулаков, Топалов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Поки що команди лише входять у сезон, тож робити якісь прогнози дуже важко. Маріуполь збільшував результативність протягом зборів, але і пропускав навіть від аматорів; Олександрія ж зробила ставку на сухість біля власних воріт. Вірогідно, десь посередині команди й зійдуться, розписавши результативну нічию з невеликою кількість забитих м'ячів.

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