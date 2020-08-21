Свята вода та отець Христофор: Олександрія оригінально завершила підготовку до нового сезону – фото дня

Вже завтра, 22 серпня, Олександрія стартує у новому сезоні УПЛ. Підопічні Володимира Шарана у першому турі на власному полі прийматимуть Маріуполь.

Шаран озвучив трансферні плани Олександрії

Напередодні на стадіон олександрійців вже традиційно завітав отець Христофор – він освятив футбольне поле, арену та роздягальню команди.

Нагадаємо, минулого сезону Олександрія посіла у турнірній таблиці чемпіонату України п'яту сходинку, а у матчі плей-офф за право зіграти у Лізі Європи поступилась Маріуполю і залишилась без єврокубків.

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