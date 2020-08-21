Свята вода та отець Христофор: Олександрія оригінально завершила підготовку до нового сезону – фото дня

Овертайм — 12:30 4
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Парад легенд Динамо і колізей смерті: призовий кросворд від головного редактора
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Шахтар – Колос: анонс матчу УПЛУкраїна — 09:00 2399
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Яремчук, Безус і Пластун отримали нового головного тренера – він відкрив Роналду та вибивав Карпати з Ліги ЄвропиБельгія — 20 серп 4499
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Супряга в Італію: Аталанта в боротьбі за форварда Динамо отримала ще одного конкурента із Серії АУкраїна — 20 серп 4324