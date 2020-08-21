toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ОЛІМПІК - ДИНАМО СЕВІЛЬЯ - ІНТЕР ШАХТАР - КОЛОС

Свята вода та отець Христофор: Олександрія оригінально завершила підготовку до нового сезону – фото дня

12:20 - Читать на русском
Свята вода та отець Христофор: Олександрія оригінально завершила підготовку до нового сезону – фото дня
Володимир Шаран з отцем Христофором / ФК Олександрія

Михайло Кополовець оцінив би вчинок олександрійців перед початком нового чемпіонату України.

Вже завтра, 22 серпня, Олександрія стартує у новому сезоні УПЛ. Підопічні Володимира Шарана у першому турі на власному полі прийматимуть Маріуполь.

Шаран озвучив трансферні плани Олександрії

Напередодні на стадіон олександрійців вже традиційно завітав отець Христофор – він освятив футбольне поле, арену та роздягальню команди.

Нагадаємо, минулого сезону Олександрія посіла у турнірній таблиці чемпіонату України п'яту сходинку, а у матчі плей-офф за право зіграти у Лізі Європи поступилась Маріуполю і залишилась без єврокубків.

Олімпік – Динамо: анонс матчу УПЛ

blog_ava
Ультрас Динамо анонсували "прогулянку" перед офіційним дебютом Луческу на чолі клубу
06:30
2974
Теги
Олександрія Олександрія Володимир Володимир Шаран
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
26
хв
Олімпік
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?