Александрия – Мариуполь: анонс матча УПЛ

Александрия закрывала предыдущий сезон матчем с Мариуполем в надежде выйти в финал плей-офф УПЛ за еврокубки. К сожалению для подопечных Владимира Шарана, азовцы их переиграли, чтобы потом уступить Колосу. Теперь для "желто-черных" настала пора отдавать долги.

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В межсезонье александрийцы потеряли Каспарса Дубру, с которым не продлили контракт, и Антона Шендрика, который стал футболистом Крымтеплицы. Александрийцы могли потерять и Максима Третьякова, но клуб сумел подписать хавбека на полноценной основе. Кроме того, новые соглашения были подписаны с Юрием Панькивым, Артемом Ситало, Алексеем Довгим, Василием Грицуком, Павлом Пашаевым и Денисом Мирошниченко.

Словом, "желто-черные" не изменились как кадрово, так и в игровом плане. Это подтвердили и три спарринга: ВПК-Агро переиграли минимально (1:0, гол Федана), против СК Днепр-1 расписали нулевую ничью, а Горняк-Спорт победили со счетом 3:1 – отличились Банада и Безбородько. На манеже всё те же, так сказать.

У Мариуполя сменился тренер – Александр Бабич покинул клуб, а на его место пришёл Остап Маркевич. Вместе со старым наставником команду покинули Валерий Федорчук, Руслан Фомин, Виктор Корниенко, Павел Полегенько и Сергей Яворский, но основную часть старой команды удалось сохранить. Со стороны её сумел усилить экс-защитник Миная Павел Стасюк, а Шахтер отправил на берег Азовского моря Назария Муравского, Артёма Бондаренко и голкипера Олега Кудрика. Классика.

Азовцы за время короткого межсезонья баклуши не били, организовав три спарринга. Любительский Яруд переиграли благодаря голам Кащука и Быкова (2:1), Заре проиграли со счетом 1:2 (голом отметился Кулаков), а Кристалл просто уничтожили – 5:1 (голы на счету Топалова, Горбунова, Бондаренко, Путри и Кирюханцева). Заметно, что оборона в Мариуполя пока работает ужасно, но в атаке всё довольно интересно.

Кадровая ситуация

Травмированные: Бухал (Александрия)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Александрия – Мариуполь

Александрия: Панькив – Пашаев, Бабогло, Банада, Мирошниченко – Гречишкин – Лучкевич, Грицук, Ковалец, Третьяков – Безбородько

Мариуполь: Гальчук – Быков, Чоботенко, Муравский, Стасюк – Мишнёв, Игнатенко, Бондаренко, Кащук – Кулаков, Топалов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Пока команды только входят в сезон, поэтому делать какие-то прогнозы очень трудно. Мариуполь увеличивал результативность в течение сборов, но и пропускал даже от любителей; Александрия же сделала ставку на сухость у своих ворот. Вероятно, где-то посередине команды и сойдутся, расписав результативную ничью с небольшим количеством забитых мячей.

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