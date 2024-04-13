Матч Олександрія – Динамо відбудеться сьогодні, 13 квітня, на стадіоні КСК "Ніка". Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна у додатку на Setanta Sports, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV. Гру розсудить Олексій Деревінський.

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Олександрія навесні взяла бадьорий старт, одразу ж розписавши нульову нічию з Шахтарем (нехай і зазнавши технічної поразки) і видавши 5-матчеву безпрограшну серію. На цьому відрізку підопічні Руслана Ротаня ділили очки із Зорею та Минаєм, мінімально здолавши Полісся та Ворсклу. Поразка від Чорноморця у попередньому турі теж виявилась гідною – звісно, у першому таймі пропустили тричі, але потім майже закамбечили у меншості (3:2)!

Суто в ідейному плані Ротань-стайл виглядає дуже симпатично. Ставка на контроль, центрбеки з класним першим пасом, хороший пресинг, цілісність структури – все це дуже приємно бачити. При цьому коуч "аграріїв" дещо адаптував свої цінності під наявний склад, зробивши Олександрію прагматичнішою. Це помітно по центру поля, який більше орієнтований в бік збереження м'яча, а не просування.

Із реалізацією цих ідей все складніше. Команда досить молода (п'ята з кінця за середнім віком), а тому нестабільна. По гойдалках з Минаєм (де втратили перевагу в два голи) і Чорноморцем даний факт особливо впадає у вічі. Крім того, матчі олександрійців здебільшого виглядають нудно – за сумарною кількістю очікуваних голів (забитих та пропущених) нижче йде тільки Колос.

У контексті протистояння з Динамо тривожить відсутність Кампуша – цікавого центрбека з якісною першою передачею. Португальцю дещо бракує емоційної стабільності (занадто багато карток), але його вплив на гру колосальний. Білошевського використовувати у центрі захисту не можна (це довів провал з Минаєм), Кравченко через відсутність пасу сів у запас, тож доведеться опускати вниз Калюжного – а це вже битиме по опорній зоні й загальному зв'язку між лініями.

Здавалось би, це – ідеальний сценарій для Динамо. Втім, кияни тиждень тому не змогли перемогти і в простіших умовах. ЛНЗ нічого особливого їм не запропонував, сівши у середній блок з п'ятьма захисниками. Він не був ефективним, що довели перші 15-20 хвилин. Крім того, черкасці забагато фолили й загалом дозволили зробити 29 дотиків у власному штрафному.

Та і з контргри пригадується тільки серія дальніх ударів та кілька метушливих ситуацій, які завершились кутовим з результативним ляпом Нещерета. Словом, суперник дозволяв Динамо дуже багато, однак "біло-сині" заснули десь після 30-ї хвилини, не прокидаючись до самого кінця. У підсумку, команда розписала заслужену нічию, відставши від Шахтаря на 5 очок.

Попередні поєдинки теж виглядали неоднозначно. Так, вдалося розгромити Ворсклу (5:1) – але перший тайм був провальним, а тактичний експеримент з Бражком у ролі лівого інсайда (як і інертний пресинг) виливались у дуже серйозні проблеми (з моментами полтавців). Із Вересом же моментів взагалі не виникало, адже рівняни не боялись контрпресингу й особливо сильно заважали центрхавам Динамо – у підсумку вибороли нічию.

Молодість складу й кадрові обмеження, які постійно виникають, не дають столичному гранду розігнатись на повну. Тим не менш, під керівництвом Олександра Шовковського колектив ще не знав поразок – "біло-сині" у 11 матчах здобули 9 перемог. Загальний напрям тактичної думки теж виглядає грамотно, за кількістю створених моментів команда з відривом найкраща, а робота над помилками помітна неозброєним оком (наприклад, Бражка швидко зняли з позиції лівого інсайда, бо це обмежувало Шапаренка).

Навіть із шансами на чемпіонство не все так погано. Розрив становить всього чотири очки, до Класичного ще далеко, а Шахтар теж далекий від ідеалу – "гірники" десь та й допустять осічку. Тільки тепер Динамо вже не має права на помилку. Ще одна втрата очок ризикує поставити хрест на мріях про лідерство.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Кампуш (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Динамо

Олександрія: Шевченко – Копина, Логінов, Калюжний, Мартинюк – Михайленко – Калітвінцев, Сігєєв, Смирний, Шулянський – Кулаков

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак – Андрієвський – Волошин, Бражко, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Динамо безумовним фаворитом матчу УПЛ. На перемогу підопічних Олександра Шовковського дають 1.48, а на тріумф Олександрії – аж 7.60. Нічия була оцінена коефіцієнтом 4.50.

Фахівці очікують на хорошу результативність. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.88, аналогічний тотал менше – 2.02. Гол Владислава Ваната помножить вашу ставку на 2.00, а Артема Шулянського – на 4.50.

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