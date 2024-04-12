"Найпершим на базу завжди приїжджає Буяльський. Буває, я приїжджаю за годину-півтори до збору, а його машина вже стоїть.

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Ми з ним жартуємо щодо цього – він каже, що о котрій би я не приїхав, він буде завжди раніше за мене", – цитує Кабаєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у поточному сезоні Буяльський провів за Динамо 20 матчів, в яких забив 7 голів і віддав 9 асистів. У доробку Кабаєва 3 м'ячі і 2 результативні передачі у 18 поєдинках.

Динамо після 23-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ на третій сходинці, набравши 45 очок. Від лідера – Шахтаря – кияни відстають на 4 пункти.

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