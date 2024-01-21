Андрій Шевченко продовжує підбирати собі команду в Українській асоціації футболу, вибори президента якої відбудуться 25 січня.

Як відомо, вже наступного тижня (25 січня) у Києві відбудеться засідання Конгресу УАФ, на якому оберуть нового президента Асоціації. Єдиним кандидатом на вакантну посаду є Андрій Шевченко.

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Перед голосуванням володар "Золотого м'яча" вирушив у передвиборче турне, де презентував свою програму дій (відвідав Львів, Київ та Харків, а візит в Одесу було скасовано). Окрім того, Андрій Миколайович активно формує свою команду, перебираючи кандидатів у свої заступники.

За інформацією Telegram-каналу Динамо Київ Inside, одним з віце-президентів Шевченка стане його колишній партнер по Динамо та збірній України Олег Лужний.

Раніше 55-річний колишній капітан Динамо тренував латвійську Венту, входив у тренерський штаб Динамо, виконував обов'язки наставника "біло-синіх", а також очолював Таврію. Останнім місцем роботи Лужного була посада асистента Олександра Хацкевича в Динамо, яку він покинув у 2019 році.

Нагадаємо, Андрій Павелко, який очолював УАФ з 2015 року, відсторонений від посади судом і перебуває в СІЗО (за розкрадання коштів під час будівництва футбольних полів).

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