Колишній півзахисник Сассуоло, Барселони та Мілана Кевін-Прінс Боатенг вважає, що наставник Брайтона Роберто Де Дзербі є найкращим тренером, з яким він працював.

"Я не знав, хто такий Де Дзербі. Мені подзвонив агент, сказав, що Роберто хоче мене в Сассуоло. Я запитав, що мені робити там, а він такий: "Повір, ти хочеш працювати з ним".

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Де Дзербі переконав мене за одну телефонну розмову. "Давай до мене, я зроблю тебе кращим футболістом, ніж ти колись був. Ти гратимеш у найкращий футбол у своєму житті". Я навіть не знав, що за місто таке – Сассуоло, але я погодився.

У Де Дзербі завжди горить вогонь. Не буває дня, коли він не хоче працювати, навіть коли хворий. Він вимагає повної концентрації. Жодних розмов, жодних жартів – треба працювати. Жартувати можна до тренування, після, але не під час. Зосередься на контролі м’яча, на пасах, на швидкості, на розташуванні. Якщо ти став не там, де треба, навіть на 15 см вбік, він вже кричить. Ох, як він кричить! Зриває з себе штани, рве на собі футболку, йде проти тебе в підкаті!

Якщо бачить, що ти трохи втомлений зранку, то питає: "Ти вже прокинувся?". Відповідаєш "так", він пасує тобі, біжить на тебе, стрибає у підкаті, тож тобі треба його обіграти. І він такий: "Ок, ти прокинувся".

Він адаптується до кожного суперника. Він – псих, у позитивному сенсі. Найкращий тренер, найкраща людина", – наводить слова Боатенга канал ДжанлукаЛападула з посиланням на подкаст Rio Ferdinand Presents.

Нагадаємо, що Кевін Прінс працював з Роберто Де Дзербі в Сассуоло пів року в сезоні 2018/19, а потім відправився в оренду в Барселону.

Загалом Боатенг під керівництвом італійського фахівця провів 15 матчів, в яких забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу.

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