"Я не знал, кто такой Де Дзерби. Мне позвонил агент, сказал, что Роберто хочет меня в Сассуоло. Я спросил, что мне делать там, а он такой: "Поверь, ты хочешь работать с ним".

"Я поддерживаю дело палестинцев": Где Дзерби нагло использовали в войне ХАМАС и Израиля

Де Дзерби убедил меня за один телефонный разговор. "Давай ко мне, я сделаю тебя лучшим футболистом, чем ты когда-то был. Ты будешь играть в лучший футбол в своей жизни". Я даже не знал, что за город такой – Сассуоло, но я согласился.

В Де Дзерби всегда горит огонь. Не бывает дня, когда он не хочет работать, даже когда болен. Он требует полной концентрации. Никаких разговоров, никаких шуток – надо работать. Шутить можно до тренировки, после, но не во время. Сосредоточься на контроле мяча, на пасах, на скорости, на расположении. Если ты стал не там, где надо, даже на 15 см в сторону, он уже кричит. Ох, как он кричит! Срывает с себя штаны, рвет на себе футболку, идет против тебя в подкате!

Если видит, что ты немного уставший с утра, то спрашивает: "Ты уже проснулся?". Отвечаешь "да", он пасует тебе, бежит на тебя, прыгает в подкате, поэтому тебе надо его обыграть. И он такой: "Ок, ты проснулся".

Он адаптируется к каждому сопернику. Он - псих, в положительном смысле. Лучший тренер, лучший человек", – приводит слова Боатенга канал ДжанлукаЛопадула со ссылкой на подкаст Rio Ferdinand Presents.

Напомним, что Кевин Принс работал с Роберто Де Дзерби в Сассуоло полгода в сезоне 2018/19, а затем отправился в аренду в Барселону.

В общем Боатенг под руководством итальянского специалиста провел 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Месси с друзьями, Бензема и завершение в 28 лет – звезды, променявшие Лигу чемпионов на футбольную пенсию