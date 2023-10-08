Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі, сам того не знаючи, "зробив" заяву щодо воєнних дій у Ізраїлі.

Напередодні угруповання ХАМАС розпочало повномасштабні бойові дії проти Ізраїля, убивши та поранивши сотні людей. Цивілізований світ став на захист єврейського народу, але в Instagram-акаунті від імені Де Дзербі з'явився несподіваний допис.

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"Я підтримую справу палестинців і сподіваюся, що все повернеться на своє місце. Я сподіваюся, що Судан повернеться до того, чим він був, і що на землях Судану запанує мир. Що мир збережеться в арабських та мусульманських країнах", – йдеться у дописі.

Повідомлення відразу викликало підозри, а згодом все стало зрозуміло. Оточення Де Дзербі запевнило, що цей акаунт жодним чином не стосується 44-річного італійця, інформує So Foot. Від фейку не врятувала синя пташка верифікації Instagram.

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