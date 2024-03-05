Перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги чемпіонів тіфозі Лаціо зганьбилися на весь світ.

Близько сотні римських уболівальників Лаціо відвідали мюнхенську таверну Хофбройхаус, у якій вони виспівували фашистські пісні та вигукували фашистські гасла. Вибір пивної був невипадковий: саме в цьому місці 1920 року Гітлер представив програму Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії, що стало передвісником початку Другої світової війни.

Баварія – Лаціо: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Як інформує Gazzetta dello Sport, уболівальники "орлів" співали пісню: "Дуче, дуче, дуче" на честь Беніто Муссоліні – італійського диктатора, який був відомий як лідер фашистського руху в Італії.

Повідомляється, що в Мюнхені було заарештовано щонайменше одного 18-річного італійського туриста – він демонстрував так зване "гітлерівське вітання".