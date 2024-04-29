Інтер тиждень тому переграв Мілан і став чемпіоном Італії, додавши другу зірку на емблему. Дербі завершилося бійкою – Дюмфріс з Тео Ернандес заробили вилучення.

Інтер здобув 20-те чемпіонство Італії, перегравши Мілан у дербі з трьома вилученнями – "нерадзуррі" встановили рекорд

Нідерландець згадав сутичку під час чемпіонського параду "нерадзуррі" в неділю. Він взяв у вболівальників банер, на якому зображений сам Дензел, вигулюючи пса з обличчям Тео.

Дюмфріса оштрафують на 4-5 тисяч євро, повідомляє Gazzeta dello Sport. Це була помста від фулбека за минулий рік – тоді Тео, Меньян, Круніч і Тоналі також показували образливі для Інтера плакати на святкуванні.