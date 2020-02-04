Одріосола травмував Перішіча на тренуванні Баварії – хорват вибув на тривалий термін

Півзахисник Баварії Іван Перішіч не допоможе своїй команді у найближчих матчах.

Хорватський вінгер був змушений передчасно завершити сьогоднішнє тренування після зіткнення з новачком команди Альваро Одріосолою, інформує Bild.

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Перішіч отримав травму щиколотки. Журналіст Sky Sport Торбен Хоффманн додає, що для відновлення йому знадобиться 6-8 тижнів.

Таким чином орендований у Інтера гравець, скоріш за все, пропустить обидва матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі, які відбудуться 25 лютого та 18 березня.

До слова, в поточному сезоні Перішіч зіграв 21 матч за Баварію у всіх турнірах, забив 5 голів та віддав 6 гольових передач.

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