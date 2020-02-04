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Холанд ще не на тому рівні, – Хуммельс порівняв бомбардира Борусії Д з іншим зірковим форвардом

09:54 353 Читать на русском
Холанд ще не на тому рівні, – Хуммельс порівняв бомбардира Борусії Д з іншим зірковим форвардом
Ерлінг Холанд / Goal.com

Захисник дортмундської Борусії Матс Хуммельс оцінив феєричний дебют форварда Ерлінга Холанда у чемпіонаті Німеччини.

"У Холанда все чудово. Звичайно, я даю йому кілька порад, як все працює. У нього за три матчі більше голів, ніж я заб'ю за весь сезон.

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Я грав разом з Лєвандовскі багато років, і, коли я бачу Холанда, він нагадує мені саме Роберта. Хоча Ерлінг все-таки ще не на тому рівні. Я сподіваюся, що Холанд залишиться в Дортмунді, поки я тут. Принаймні мені дуже цього хочеться", – цитує Хуммельса Goal.com.

Нагадаємо, що після переходу в Борусію Д Холанд зіграв 3 матчі і забив 7 голів. 19-річний форвард перейшов у німецьку команду на початку січня за 20 млн євро, підписавши контракт до літа 2024 року.

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Німеччина Матс Хуммельс Матс Хуммельс Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд
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