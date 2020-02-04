Одриосола травмировал Перишича на тренировке Баварии – хорват выбыл на длительный срок

Полузащитник Баварии Иван Перишич не поможет своей команде в ближайших матчах.

Хорватский вингер был вынужден преждевременно завершить сегодняшнюю тренировку после столкновения с новичком команды Альваро Одриосолой, информирует Bild.

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Перишич получил травму лодыжки. Журналист Sky Sport Торбен Хоффманн добавляет, что для восстановления ему потребуется 6-8 недель.

Таким образом арендованный у Интера игрок, скорее всего, пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси, которые состоятся 25 февраля и 18 марта.

К слову, в текущем сезоне Перишич сыграл 21 матч за Баварию во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач.

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