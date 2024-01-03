23-річного футболіста звинувачують у зґвалтуванні, про це повідомляє LBC.co.uk. Раніше він заперечував провину. Джек Даймонд познайомився з дівчиною у спеціалізованому додатку. Іноді між ними були сексуальні стосунки за взаємною згодою.

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У ніч із 7 на 8 травня 2022 року підсудний написав дівчині повідомлення з пропозицією прийти до нього додому. Вона погодилася, давши зрозуміти, що будуть "тільки обійми". Як повідомив адвокат Девід Повалл, це було пов'язано з тим, що дівчина приймала ліки, які могли мати шкідливі побічні ефекти у разі вагітності. Засобами контрацепції вона на той момент не користувалася.

Прибувши до Даймонда додому в піжамі та толстовці, вона залізла до нього в ліжко. Спочатку були "сексуальні дії" за згодою, проте незабаром дівчина сказала, що втомилася і хоче спати.

Після цього Даймонд, як заявляється, зґвалтував її, попри протести. Жертва повідомила, що до того моменту "настрій зіпсувався", вона хотіла піти, побоюючись, що футболіст відправив своєму другові та сусідові Ентоні Петтерсону (воротарю Сандерленда) запрошення взяти участь у сексі втрьох – таку ідею голкіпер уже озвучував раніше.

Вона надіслала повідомлення з текстом SOS в Snapchat, і її друг порадив "вибиратися звідти", а також запропонував її забрати. Дівчина змогла виїхати сама і вже з дому звернулася до поліції. Керівництво Сандерленда відсторонило гравця, дізнавшись про обвинувачення.

Нагадаємо, що за англійський клуб виступає український нападник Назарій Русин.

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