Форвард збірної України U-19 Тимур Тутєров зізнався, як складається його кар'єра в системі Сандерленда.

– Влітку та восени ви багато пропустили через травму. Як себе зараз почуваєте?

– Зараз все добре. Це найголовніше. Відновлювальний процес тривав півтора місяці. Сумно, що пропустив так багато, бо на передсезонці набрав хорошу форму.

– Ви з квітня 2023 року перебуваєте в Сандерленді. Адаптувалися за цей час?

– Так. Спочатку було важко. Навіть із мовою. Не тому, що я її не знав, а через акцент. Потрібно було звикати до всього нового. Англійський футбол кардинально відрізняється від нашого. Якийсь час потрібен був на адаптацію. Зараз уже жодних проблем немає.

– Який у вас зараз статус у клубі?

– Гравець U-21. Мене підключають до тренувань з першою командою. Прагну досягти цього рівня.

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– Як вас прийняли в команді?

– Дуже добре. Хлопці всі дружелюбні. Вони мені дуже допомогли з адаптацією.

– У Сандерленді є ще один українець, Назарій Русин. Як склалися ваші стосунки?

– В Україні ми були знайомі тільки заочно. Зараз у нас дуже хороші стосунки з Назіком. Я до нього ставлюся, як до старшого брата. Він підкаже, поділиться досвідом, з ним приємно.

– Як вам місто Сандерленд?

– Сандерленд – маленьке, прибережне, комфортне містечко. Я домосід. Особливо гуляти не ходжу. Тому про якісь особливості сказати не можу.

– Чи запитують вас у клубі про війну в Україні?

– Звичайно, що інтерес присутній. Всі переживають. Сподіваюся, що це якнайшвидше завершиться. Англійці співчувають Україні.

– Ви за національністю кримський татарин?

– Так.

– Наскільки взагалі футбол популярний серед кримських татар?

– Він зараз популярний серед всіх народів. Можливо, професіональних футболістів не так багато серед кримських татар, але вони грають, дивляться матчі, – сказав Тутєров в інтерв'ю Sport.ua.

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