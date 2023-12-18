Англійський голкіпер Арон Ремсдейл може змінити клубну прописку вже найближчим часом. Воротар не потрапляє в старт команди Артети.

Лондонський Челсі планує підсилити воротарську ланку команди в зимове трансферне вікно через травму Роберта Санчеса. Про це пише talkSPORT.

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За інформацією видання, "сині" серйозно розглядають варіант з підписанням голкіпера Арсенала Арона Ремсдейла. За ситуацією з англійцем також стежить Ньюкасл.

Повідомляється, що наставник Челсі Маурісіо Почеттіно вважає необхідним підписання гравців з досвідом гри в АПЛ. Але Арсенал не поспішає прощатися з Ремсдейлом, адже тоді резервним голкіпером команди Артети стане 21-річний Карл Гейн.

Зазначимо, що Ремсдейл зіграв у 8 матчах за "канонірів" у поточному сезоні, в трьох з них втримавши ворота на замку.

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