Арсенал після поразки від Астон Вілли втратив першу позицію в АПЛ, однак міг її повернути. Для цього необхідно було здолати Брайтон на Емірейтс, а потім сподіватись на осічку Ліверпуля з МЮ. Щоправда, статистика попередніх зустрічей з "чайками" не тішила – "каноніри" виграли всього одну з п'яти.

Словом, лондонці чекали на непростий поєдинок. І він дійсно виявився непростим – але лишень у плані конвертації тотальної переваги в голи. Підопічні Мікеля Артети впевнено затискали суперника на його третині при спробі білд-апу, відбирали м'яч і нічого не дозволяли біля власних воріт. Що найбільш важливо, Арсенал впевнено атакував і створював моменти сам.

Перший тайм завершився з рахунком 15-0 за ударами, 30-2 за входженнями у штрафний і 58-42 за відсотком володіння. Усе – на користь "канонірів", звісно ж. Реально ж пригадується п'ять небезпечних епізодів.

Вже на 55-й секунді Сака ефектно обігрався з Едегором і прострілив у центр штрафного, але Жезус не розібрався в оточенні захисників. На 6-й Букайо отримав переведення від Мартінеллі, влетів на правий край і покотив на лінію воротарського – Жезус замикав, але купа-мала накрила удар. На 15-й же Едегор (сьогодні йому виповнилось 25) змістився на лінію карного майданчика та пробив повз дальній нижній.

На 32-й Едегор віддав класний проникний пас на хід Сака, а той видав катбек під удар Мартінеллі – вище воріт! Ще за сім хвилин Мартінеллі увірвався на лівий край штрафного та прострілив, м'яч влучив у захисника й відскочив на Хаверца, а той бахнув метрів з шести. І цю спробу накрили!

Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло. В другому таймі Брайтон спробував активніше катати м'яч на чужій половині, але у підопічних Роберто Де Дзербі взагалі не виходило створити щось схоже на момент. Арсенал продовжував домінувати, що вилилось у заслужений гол на 53-й хвилині.

Співавтором взяття воріт став центрбек Ван Хекке. Спочатку він врятував гостей, вибивши м'яч з-під Едегора у п'яти метрах від воріт. Втім, при спробі вибити подальший навіс з кутового Ян-Пауль зрізав сферу на дальню стійку – а там розташувався Жезус, який вколотив її у порожні ворота. 1:0!

Ще за дві хвилини господарі заробили новий кутовий. Жезус із району дальньої стійки скинув м'яч за межі карного майданчика, а звідти у лівий нижній пробив Едегор. Трохи неточно! Корнер же на 68-й завершився замиканням Вайта, яке з лінії воріт виніс Данк. За кільканадцять секунд після цього Мартінеллі міг і "сухий лист" оформити.

На 74-й шикарний момент мав Едегор, який підхопив відскок перед штрафним і потужно пробив у ліву дев'ятку. Вербрюгген врятував Брайтон! Подальший розіграш кутового завершився вриванням Мартінеллі на лівий край (той обіграв Адінгра) й навісом на Хаверца – його удар головою пройшов над поперечкою!

Брайтон нічим не відповідав до 83-ї хвилини. Мітома виконав прострільну передачу з лівого флангу на ближню стійку, а Гросс випередив захисників та бахнув у дотик. На жаль для гостей, м'яч поцілив у зовнішній бік сітки, а ще за чотири хвилини Арсенал закрив гру. Лондонці розкатали контрвипад, в завершенні якого Сака вивів Хаверца віч-на-віч – 2:0!

Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Арсенал набрав 39 очок, принаймні на декілька годин вирвавшись у лідери АПЛ. Астон Вілла відстає на один заліковий бал, Ліверпуль тримається у двох пунктах позаду, а Сіті не вистачає п'яти.

Кілька слів про Зінченка

Олександр розпочав поєдинок у основі й дограв його майже до самого кінця – українця замінили аж перед фінальним свистком. На статистичних порталах наш земляк отримав дуже пристойні оцінки. Whoscored дала йому 7,2 (вищі біли тільки у хавбеків і трійки нападу), а Sofascore поставив 7,4 (більше тільки у форвардів, Едегора і Хаверца).

Але то таке. Головне, що в активі нашого земляка чотири перехоплення, 63 дотики та 49 передач (41 точна, 2 під удар). Саме Зінченко розігнав контратаку на 39-й хвилині, коли міг забивати Хаверц. Саме з відкривання Сашка та його прострілу було зароблено кутовий, з якого ледь не відзначився Вайт.

Було також декілька перспективних атак без завершення, які ставали можливими завдяки грамотній позиційній і пасовій роботі Зінченка. Зокрема, декілька разів він розрізав лінії Брайтона й вривався у вільний простір. Словом, матч у нашого козака дуже добротний – нехай і без прямих результативних дій.

АПЛ: Астон Вілла дотисла Брентфорд і вийшла на 2 місце, Вест Хем оформив розгром, а Пакета – хет-трик асистів