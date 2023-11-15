Арон Рамсдейл втратив роль першого номера в Арсеналі та дуже через це сумує.

Ремсдейл в минулому сезоні був важливою частиною віцечемпіонського Арсенала, однак сів у запас, коли клуб купив Райю. За останні два місяці Арон зіграв лише два матчі – обидва в Кубку ліги.

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"Ми поняття не маємо, чому Арон втратив місце в основі. Він не знав, що не гратиме. Арон тепер кубковий голкіпер, а Райя виходить в усіх важливих турнірах. Доводиться з цим жити. Арон більше не посміхається. Дуже важко бачити його таким.

Проблема в тому, що ніхто нічого не сказав. Взагалі. Заради Бога, треба ж дати хлопцю шанс. Кожен може втратити свою роль в команді. Але мені здається, що Арсенал зробив все неправильно", – цитує батька Ремсдейла Daily Mail.