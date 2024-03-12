"Я хотів би подякувати своїм товаришам по команді, тренерам і обслуговуючому персоналу за чудовий час, проведений у національній збірній. Я дуже пишаюся тим, що був частиною цієї групи і представляв Норвегію. Однак я відчуваю, що мені потрібно більше часу і свободи, щоб розставляти пріоритети у своєму житті не тільки на футболі.

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Ось чому я вирішив покинути збірну. Я вже давно почав обговорювати це питання зі Столе Сольбаккеном. Це важке рішення, і я вважаю його правильним", – цитує Еурснеса сайт норвезької Асоціації футболу.

Еурснес виступав за збірну Норвегії з 2021 по 2023 рік. Він провів за неї 20 матчів, у яких забив 1 м'яч. Зазначимо, що зараз покоління гравців збірної Норвегії на чолі з Ерлінгом Холандом вважається одним із найталановитіших в історії цієї національної команди.

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