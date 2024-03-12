"Я хотел бы поблагодарить своих товарищей по команде, тренеров и обслуживающий персонал за прекрасное время, проведенное в национальной сборной. Я очень горжусь тем, что был частью этой группы и представлял Норвегию. Однако я чувствую, что мне нужно больше времени и свободы, чтобы расставлять приоритеты в своей жизни не только на футболе.

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Вот почему я решил покинуть сборную. Я уже давно начал обсуждать этот вопрос со Столе Сольбаккеном. Это трудное решение, и я считаю его правильным", – цитирует Эурснеса сайт норвежской Ассоциации футбола.

Эурснес выступал за сборную Норвегии с 2021 по 2023 год. Он провёл за неё 20 матчей, в которых забил 1 мяч. Отметим, что сейчас поколение игроков сборной Норвегии во главе с Эрлингом Холандом считается одним из самых талантливых в истории этой национальной команды.

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