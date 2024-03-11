Бенфіка переграла Ешторіл у 25 турі чемпіонату Португалії. Результат та огляд гри – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Португалії, 25-й тур

Бенфіка – Ешторіл – 3:1

Голи: Кокджу, 15, Леонарду, 45+2, Гувея, 49 – Гомеш, 22

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Бенфіка після двох поразок поспіль мала реабілітуватися в матчі з командою, яка перебуває в зоні вильоту. "Орли" з перших хвилин насіли на ворота суперника і це призвело до гола на 15 хвилині.

Утім, довго втримувати перевагу не вдалося. Гомеш відновив рівновагу через невеликий проміжок часу. Анатолій Трубін в епізоді зіграв ключову роль. Після навісу гравця Ешторіла кіпер вибив м'яч прямо на Гомеша, а той вже розстрілював українця. Це був єдиний удар в площину воріт від суперника Бенфіки на той момент.

"Орли" повели у рахунку ще до перерви, а на початку другого тайму подвоїли свою перевагу. Фінальний свисток зафіксував перемогу Бенфіки 3:1. Анатолій Трубін здійснив п'ять сейвів.

"Орли" перебувають на другій сходинці з 61 очком. Ешторіл розташувався на 16 місці з 22 пунктами.