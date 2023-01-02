Півзахисник Евертона Деле Аллі, який виступає на правах оренди в Бешикташі, розчарував турецький гранд.

Бешикташ незадоволений рівнем гри Деле Аллі та розглядає можливість достроково повернути англійця, повідомляє NTVSpor.

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Наразі турки очікують, чи підвищиться рівень гри Аллі у січні. Якщо цього не станеться, то Деле повернуть, а Бешикташ зекономить 1,1 млн євро.

Зауважимо, що Аллі провів 9 поєдинків у поточному сезоні за Бешикташ, в яких відзначився 2 голами.

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