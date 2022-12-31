Манчестер Сіті не зумів переграти Евертон (1:1) у 18 турі АПЛ. Звіт про матч і гру Віталія Миколенка читайте на "Футбол 24".

Миколенко не впорався з Марезом...

Евертон вийшов на гру з 5 захисниками та прогнозовано сів у глибоку оборону. Миколенко звично отримав роль лівого латераля. Найчастіше стримувати доводилося Мареза. Манчестер Сіті будував атаки здебільшого лівим флангом, а справа партнери створювали Ріяду ситуації один в один проти українця.

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На жаль, закрити Мареза наш захисник не зміг. Занадто складне завдання, зважаючи на те, що алжирцю активно допомагав де Брюйне. Віталія кілька разів проскочили (навіть поміж ніг прокинули). Саме так Евертон і пропустив гол. Гріліш знайшов на просторі Мареза – той красиво обіграв Миколенка та асистував Холанду.

...але довів Холанда

Норвежець знову забив – 21 гол у чемпіонаті, фантастика. Але святкував він більше зароблені фоли, ніж взяття воріт. Вже на першій хвилині Ерлінга грубо завалили на газон. Він завівся та дуже емоційно сприймав кожну дуель. Наприкінці першого тайму в Холанда здали нерви – бомбардир полетів у підкат і врізав по ногах Миколенка. За що отримав жовту картку, хоча міг і червону.

You’re the ref here, will you give Haaland a yellow or red card?



You have 5 seconds to decide



pic.twitter.com/upOj9Fhglq — BRGoals (@GTVWorld) December 31, 2022

А ще українець допоміг забити

Манчестер Сіті мав тотальний контроль м'яча, але не поспішав подвоювати перевагу. І в середині другого тайму несподівано пропустив. Це був перший момент Евертона, перший удар! "Іриски" перехопили м'яч у центрі поля та організували швидку атаку. Грей опинився з м'ячем на куті штрафного та ідеально пробив у дальній кут.

Демарей отримав багато вільного простору – і це заслуга Миколенка. Віталій виконав забігання по флангу та змусив Аканджі відійти від Грея. Англієць скористався цією миттю свободи. Підключення не назвати випадковим, адже по перерві Віталій ще два рази гарно підтримав атаки, доправляючи м'яч в штрафний.

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За рівного рахунку Евертон грав на відбій. І тут вже Миколенку було комфортно. Українець опинився у своїй стихії, коли на перший план виходять самовідданість і вміння дограти епізод до кінця. Віталій стелився у підкатах, блокував удари, грав на виносах (загалом назбирав таких 7).

Чим ближче був фінальний свисток, тим більшу перевагу над суперниками мав витривалий Миколенко. Зрештою він виграв 75% єдиноборств і підтягнув оцінки на статистичних порталах. SofaScore – 6.7, WhoScored – 6.6, FotMob – 7.1.

Евертон вистояв, набрав 15 балів і трішки віддалився від зони вильоту. Манчестер Сіті втратив очки та дав шанс Арсеналу відірватися у чемпіонських перегонах. У Зінченка +4 від Гвардіоли та матч в запасі – сьогодні ввечері проти Брайтона.