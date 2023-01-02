Полузащитник Эвертона Деле Алли, выступающий на правах аренды в Бешикташе, разочаровал турецкий гранд.

Бешикташ недоволен уровнем игры Деле Алли и рассматривает возможность досрочного возвращения англичанина, сообщает NTVSpor.

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Турки ожидают, повысится ли уровень игры Алли в январе. Если этого не произойдет, то Деле вернут, а Бешикташ сэкономит 1,1 млн. евро.

Отметим, что Алли провел 9 поединков в текущем сезоне за Бешикташ, в которых отличился 2 гола.

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