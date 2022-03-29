"Про війну я дізнався у Полтаві. Біля нас знаходиться військова частина, ми бачили, як тренуються наші солдати. 24 лютого ми перебували на базі та готувалися до матчу з Вересом. О 4-й годині ранку я почув, як загуділи літаки. Я все зрозумів. О 9:00 ми з командою та керівництвом зібралися на стадіоні та вирішили роз'їхатися.

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Я одразу вирушив за місто (на дачу, – прим.), а дружина з дітьми поїхала на Закарпаття. Залишатися було не можна. Наш будинок знаходиться між військовою частиною та школою поліції.

З інфраструктурою Ворскли, дякувати Богу, все гаразд. З бази, про всяк випадок, усі речі повиносили. Все може бути. Деякі місцеві хлопці Ворскли тренуються самостійно, багато іноземців вже покинули команду. Про футбол треба забути, зараз стоїть завдання, щоб не розірвали нашу країну. З керівництвом спілкуємось, але про футбол ніхто думає. Зараз головне – мир на нашій землі, і щоб війна швидше закінчилася.

Прикро, що нам зброю ніхто не дає. Дали б зброю, а країну є кому захищати. На п'ятьох один автомат. Я готовий взяти зброю в руки, мені втрачати нічого, ми ж не нападаємо, а захищаємось.

Я не очікував, що таке може статися. Коли люди втратили свої будинки та перебувають у депресії, не до футболу. Один хворий дебіл (Путін, – прим.) поставив на коліна стільки людей", – сказав Максимов у коментарі FanDay.

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