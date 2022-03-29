"О войне я узнал в Полтаве. Возле нас находится военная часть, мы видели, как тренируются наши солдаты. 24 февраля мы находились на базе и готовились к матчу с Вересом. В 4 часа утра я услышал, как загудели самолеты. Я все понял. В 9:00 мы с командой и руководством собрались на стадионе и решили разъехаться.

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Я сразу отправился за город (на дачу, – прим.), а жена с детьми уехала в Закарпатье. Оставаться было нельзя. Наш дом находится между военной частью и школой полиции.

С инфраструктурой Ворсклы, слава Богу, все в порядке. С базы, на всякий случай, все вещи повыносили. Все может быть. Некоторые местные ребята Ворсклы тренируются самостоятельно, многие иностранцы уже покинули команду. Насколько я знаю, Лукас Ранжел на три месяца ушел в Сабах. О футболе нужно забыть, сейчас стоит задача, – чтобы не разорвали нашу страну. С руководством общаемся, но о футболе никто думает. Сейчас главное – мир на нашей земле, и чтобы война быстрее закончилась.

Обидно, что нам оружие никто не дает. Дали бы оружие, а страну есть кому защищать. На пятерых один автомат. Я готов взять оружие в руки, мне терять нечего, мы ведь не нападаем, а защищаемся.

Я не ожидал, что такое может произойти. Когда люди потеряли свои дома и находятся в депрессии, не до футбола. Один больной дебил (Путин, – прим.) поставил на колени столько людей", – сказал Максимов в комментарии FanDay.

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