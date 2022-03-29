"Одеса, як і вся Україна. Зібрані та мотивовані. Місто стало, як один великий вулик. Усі кудись їдуть, розвозять ліки та продукти, вантажать пісок, допомагають територіальній обороні та армії. Всі задіяні у цьому безперервному процесі. Такої згуртованої Одеси, напевно, давно ніхто не бачив.

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Я впевнений, якщо вони (рашисти, – прим.), не дай Боже, встромлять сюди свій ніс, то сто разів про це пошкодують. Але тварюки вже особливо нікуди не пхаються, а ведуть підлу війну за допомогою свого повітряного озброєння. На суші їх би за дві секунди перемололи.

Звичайно, тривоги не вщухають. Люди бігають у сховища, ховаються на паркінгах. Але це ніщо порівняно з тим, що відбувається у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сумах та інших містах. Тож Одеса потерпить.

В Одесі завжди були раді людям із будь-якої точки нашої планети, але тепер з'явилась категорія громадян, яких гнатимуть звідси, вибачте, сраною мітлою. Жартувати складно, але на одному з білбордів чітко написано: "Якщо Маму зачепити, Мама може за це вбити". Коротко та ясно. Я думаю, що така сама ситуація у всіх містах України.

Звісно, ​​ми переможемо. Ми вже перемогли. Наші військові – це вже справжні легенди. Ми маємо неймовірну націю", – сказав Шуховцев у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, українці вже 34-й день мужно захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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