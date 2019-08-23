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"Образи роблять Погба сильнішим": Сульшер – про критику француза та соцмережі

12:55 37 Читать на русском
"Образи роблять Погба сильнішим": Сульшер – про критику француза та соцмережі
Уле Гуннар Сульшер / ФК Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував критику на адресу Поля Погба.

"Не можу повірити, що ми досі говоримо про коментарі у соцмережах у 2019 році. Те місце, де люди можуть ховатись під виглядом фейкових аккаунтів. Там дуже багато Сульшерів, і я знаю, що це не я.

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Ті, хто займаються соцмережами, мають щось робити із розповсюдженням ненависті. Насправді, цих людей дуже шкода – у них є особисті проблеми.

З Полем все добре. Він сильний характером і ці образи зроблять його сильнішим. Нам треба захищати гравців. Коли йдуть погрози та расизм – це серйозно.

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Ми не будемо забороняти футболістам користуватись соцмережами. Дуже добре, що ми можемо ними користуватись, але треба припинити подібні інциденти", – сказав Сульшер Sky Sports.

Нагадаємо, після матчу 2 туру АПЛ проти Вулверхемптона (1:1) Поль Погба став жертвою расистських образ.

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Теги
Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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