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Манчестер Юнайтед позбавив Погба права виконувати пенальті

13:18 447 Читать на русском
Манчестер Юнайтед позбавив Погба права виконувати пенальті
Поль Погба / Reuters

Манчестер Юнайтед змінив штатного пенальтиста команди після нереалізованого пенальті Поля Погба у матчі проти Вулверхемптона.

58’ Рубен Невеш
 
Антоні Марсьяль 27’
27’ Антоні Марсьяль
58’ Рубен Невеш

Нападник Маркус Рашфорд стане новим штатним пенальтистом Манчестер Юнайтед, повідомляє The Sun.

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Зазначимо, що англієць змінить Поля Погба. Рішення змінити пенальтиста було прийняте після 2-го туру АПЛ, коли Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Вулверхемптоном (1:1), а француз не реалізував пенальті.

Додамо, що наступний матч Манчестер Юнайтед проведе 24 серпня в Манчестері проти Крістал Пелас. Початок гри о 17:00.

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Теги
Англія Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд Вулверхемптон - Манчестер Юнайтед
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