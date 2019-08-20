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Погба став жертвою расистських образ після провалу у матчі з Вулверхемптоном – реакція МЮ і партнерів француза

19:55 360 Читать на русском
Погба став жертвою расистських образ після провалу у матчі з Вулверхемптоном – реакція МЮ і партнерів француза
Поль Погба / Reuters

Деякі агресивні вболівальники не пробачили хавбеку його невдалий виступ у другому турі АПЛ.

58’ Рубен Невеш
 
Антоні Марсьяль 27’
27’ Антоні Марсьяль
58’ Рубен Невеш

Погба зазнав жорстких расистських образ в соціальних мережах після нереалізованого пенальті, який коштував двох очок у грі з Вулверхемптоном.

Клуб і партнери чемпіона світу різко засудили подібні коментарі на адресу француза.

"Манчестер Юнайтед – це сім'я. Поль Погба – значна частина цієї родини. Коли ви ображаєте його, ви ображаєте всіх нас", – написав Маркус Рашфорд у Твіттері.

"Це огидно. Соціальним мережам потрібно щось з цим робити. Кожен акаунт повинен бути підтверджений паспортом або водійським посвідченням.

Зупиніть цих жалюгідних тролів, які створюють незліченну кількість акаунтів, щоб ображати людей", – написав новачок команди Харрі Магуайр.

Керівництво Манчестер Юнайтед також висловило абсолютну підтримку Полю Погба і пообіцяло зробити все можливе, щоб ідентифікувати осіб, які дозволили собі расистські коментарі на адресу гравця.

Нагадаємо, "червоні дияволи" здобули чотири очки за підсумками перших двох турів чемпіонату Англії.

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Англія Головне Вулверхемптон - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд Харрі Магуайр Харрі Магуайр Расизм у футболі Поль Погба Поль Погба
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