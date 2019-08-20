Погба став жертвою расистських образ після провалу у матчі з Вулверхемптоном – реакція МЮ і партнерів француза

Деякі агресивні вболівальники не пробачили хавбеку його невдалий виступ у другому турі АПЛ.

Погба зазнав жорстких расистських образ в соціальних мережах після нереалізованого пенальті, який коштував двох очок у грі з Вулверхемптоном.

Клуб і партнери чемпіона світу різко засудили подібні коментарі на адресу француза.

"Манчестер Юнайтед – це сім'я. Поль Погба – значна частина цієї родини. Коли ви ображаєте його, ви ображаєте всіх нас", – написав Маркус Рашфорд у Твіттері.

Manchester United is a family. @paulpogba is a huge part of that family. You attack him you attack us all... @ManUtd https://t.co/PgalnFQMeu — Marcus Rashford (@MarcusRashford) 20 серпня 2019 р.

"Це огидно. Соціальним мережам потрібно щось з цим робити. Кожен акаунт повинен бути підтверджений паспортом або водійським посвідченням.

Зупиніть цих жалюгідних тролів, які створюють незліченну кількість акаунтів, щоб ображати людей", – написав новачок команди Харрі Магуайр.

Disgusting. Social media need to do something about it... Every account that is opened should be verified by a passport/driving licence. Stop these pathetic trolls making numerous accounts to abuse people. @Twitter @instagram https://t.co/bzow073aTw — Harry Maguire (@HarryMaguire93) 20 серпня 2019 р.

Керівництво Манчестер Юнайтед також висловило абсолютну підтримку Полю Погба і пообіцяло зробити все можливе, щоб ідентифікувати осіб, які дозволили собі расистські коментарі на адресу гравця.