Погба став жертвою расистських образ після провалу у матчі з Вулверхемптоном – реакція МЮ і партнерів француза

Деякі агресивні вболівальники не пробачили хавбеку його невдалий виступ у другому турі АПЛ.
Погба зазнав жорстких расистських образ в соціальних мережах після нереалізованого пенальті, який коштував двох очок у грі з Вулверхемптоном.
Клуб і партнери чемпіона світу різко засудили подібні коментарі на адресу француза.
"Манчестер Юнайтед – це сім'я. Поль Погба – значна частина цієї родини. Коли ви ображаєте його, ви ображаєте всіх нас", – написав Маркус Рашфорд у Твіттері.
"Це огидно. Соціальним мережам потрібно щось з цим робити. Кожен акаунт повинен бути підтверджений паспортом або водійським посвідченням.
Зупиніть цих жалюгідних тролів, які створюють незліченну кількість акаунтів, щоб ображати людей", – написав новачок команди Харрі Магуайр.
Керівництво Манчестер Юнайтед також висловило абсолютну підтримку Полю Погба і пообіцяло зробити все можливе, щоб ідентифікувати осіб, які дозволили собі расистські коментарі на адресу гравця.