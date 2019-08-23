"Оскорбления делают Погба сильнее": Сульшер – о критике француза и соцсети

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал критику в адрес Поля Погба.

"Не могу поверить, что мы до сих пор говорим о комментариях в соцсетях в 2019 году. Это место, где люди могут скрываться под видом фейковых аккаунтов. Там очень много Сульшеров, и я знаю, что это не я.

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Те, кто занимаются сетями, должны что-то делать с распространением ненависти. На самом деле, этих людей очень жаль – у них есть личные проблемы.

С Полем все хорошо. Он сильный характером и эти оскорбления сделают его сильнее. Нам надо защищать игроков. Когда идут угрозы и расизм – это серьезно.

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Мы не будем запрещать футболистам пользоваться социальными сетями. Очень хорошо, что мы можем ими пользоваться, но надо прекратить подобные инциденты", – сказал Сульшер Sky Sports.

Напомним, после матча 2 тура АПЛ против Вулверхэмптона (1:1) Погба стал жертвой расистских оскорблений.