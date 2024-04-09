Минай – Динамо: Любеновіч пояснив, чому закарпатці погодились догравати скандальний матч у Києві
Головний тренер Миная Желько Любеновіч назвав причину згоди дограти домашній поєдинок 16-го туру УПЛ з Динамо на його території.
"Клуби домовилися між собою. У нас буде гра з Оболонню в Києві, а вже через три дні – Динамо.
Зняття 8-матчевого прокляття у відеоогляді дуелі Минай – Полісся – 2:3
Тому вирішили, що так буде легше в плані переїздів", – сказав Любеновіч у коментарі UA-Футбол.
Нагадаємо, цей поєдинок у грудні 2023 року стартував за розкладом, але через повітряну тривогу команди встигли зіграти трохи більше хвилини. Через тривалу паузу було вирішено відкласти проведення зустрічі на пізніший термін у зв'язку з тим, що на стадіоні Минай відсутнє штучне освітлення.
Як наслідок, було вирішено, що гра відбудеться на стадіоні Динамо імені Лобановського 17 квітня і розпочнеться о 15:30. У закарпатському клубі спочатку намагались спростувати цей факт, однак Желько Любеновіч нарешті підтвердив місце проведення двобою.
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