"Клуби домовилися між собою. У нас буде гра з Оболонню в Києві, а вже через три дні – Динамо.

Зняття 8-матчевого прокляття у відеоогляді дуелі Минай – Полісся – 2:3

Тому вирішили, що так буде легше в плані переїздів", – сказав Любеновіч у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, цей поєдинок у грудні 2023 року стартував за розкладом, але через повітряну тривогу команди встигли зіграти трохи більше хвилини. Через тривалу паузу було вирішено відкласти проведення зустрічі на пізніший термін у зв'язку з тим, що на стадіоні Минай відсутнє штучне освітлення.

Як наслідок, було вирішено, що гра відбудеться на стадіоні Динамо імені Лобановського 17 квітня і розпочнеться о 15:30. У закарпатському клубі спочатку намагались спростувати цей факт, однак Желько Любеновіч нарешті підтвердив місце проведення двобою.

Полісся перервало 8-матчеву безвиграшну серію, втримавши перемогу над Минаєм – закарпатці ледь не відігралися з 0:3