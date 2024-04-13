Стало відомо, хто побореться за престижну нагороду для найкращого молодого гравця у 2024 році.

Італійське видання Tuttosport щороку вибирає найкращого молодого футболіста віком до 21 року. Все починається із визначення сотні претендентів, за яких надалі голосують уболівальники та експерти.

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Цьогоріч у номінації Golden Boy Україна представлена двома гравцями (торік було чотири кандидати з УПЛ). Богдан Слюбик отримав індекс 62,6 та наразі посідає 61 перше місце. Вісьмома позиціями нижче розташувався Невертон із Шахтаря (індекс 62,2).

У першій десятці номінантів уже цілком сформовані зірочки. Зокрема, на першому місці Ламін Ямал, який грає в основі Барселони. Також у топ-10 вже важливі гравці для ПСЖ (Заїр-Емері) та Ман Юнайтед (Гарначо у Майну).

Індекс Golden Boy Football Benchmark, який використовується для визначення претендентів, ґрунтується на результатах гравців в період з 3 жовтня 2023 року до 27 березня 2024 року.

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