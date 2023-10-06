Нинішня ракетна атака росіян по Харкову зачепила і футбольний світ. Постраждав клубний офіс Металіста 1925, інформує Tribuna. Він розташований через дорогу від будинку, в якому загинув 10-річний хлопчик. Працівники Металіста 1925 не постраждали, оскільки в цей час офіс був порожній.

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Злочин росіян також прокоментував Дмитро Криськів. "Центр міста і 3 хвилини пішки від мого дому. Немає слів, щоб повністю описати всю ненависть до цих нелюдей", – написав півзахисник Шахтаря у соцмережах.

Нагадаємо, зранку 6 жовтня Росія вкотре атакувала Харків ракетами. Внаслідок влучання в житлову інфраструктуру постраждало понад півсотні людей, наразі відомо про 2 загиблих (10-річний хлопчик і його 68-річна бабуся).

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