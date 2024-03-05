"Футбол 24" підготував для вас огляд 19-го туру УПЛ. Перша частина вже доступна до перегляду на YouTube-каналі.

У 19-му турі Динамо вдалось мінімально переграти одеський Чорноморець завдяки влучному удару Володимира Шепелєва. Для Олександра Шовковського ця перемога стала шостою поспіль відразу після призначення на посаду, коли покинув команду Мірча Луческу. Таким чином, Шовковський зрівнявся за цим показником з легендарним тренером Динамо Валерієм Лобановським. Кращі результати мають Валерій Газзаєв (7 перемог) та Йожеф Сабо (10 тріумфів).

Львівський Рух завдяки єдиному голу Олексія Сича переграв Колос (1:0). Відзначитися вдалося уже у дебюті зустрічі – на четвертій хвилині. Після поєдинку з’явилася інформація, що 21-річним голкіпером ковалівського клубу Кирилом Фесюном цікавлять представники АПЛ та Бундесліги. Скаути нібито перебували на трибунах під час матчу проти Вереса і переглядали дії українського воротаря наживо.