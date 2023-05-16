Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг може записати собі в актив ще один титул.

Габонець перебрався у Барселону взимку 2022 року, а на початку вересня каталонці продали його в Челсі за 12 мільйонів. До цього 33-річний нападник потрапив у заявку на три матчі Ла Ліги сезону 2022/23 й провів на полі 8 хвилин.

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14 травня команда Хаві Ернандеса завдяки перемозі над Еспаньйолом (4:2) достроково оформила чемпіонство (27-ме в історії) та включила Обамеянга до тріумфального складу, тож він отримає золоті медалі Ла Ліги.

Водночас П'єр-Емерік не вражає результативністю у футболці Челсі: 21 поєдинок, три голи та один асист. Його контракт завершується влітку наступного року.

Зауважимо, що, окрім габонця, завоювати золоті медалі теоретичні шанси мають Михайло Мудрик та Енцо Фернандес, які взимку перебрались у Лондон із Шахтаря та Бенфіки відповідно. Український та португальський колективи наразі є лідерами своїх чемпіонатів.

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