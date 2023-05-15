"Блаугранас" обіграли у 34 турі Еспаньйол (4:2) і достроково забезпечили собі титул чемпіона Іспанії. Повною мірою насолодитися тріумфом на полі завадили фанати, які вибігли на поле.

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Барселона продовжила святкувати у роздягальні. До гравців приєднався президент каталонців Лапорта, якого з ніг до голови облили водою. Очільник "блаугранас", мов дитя, весели стрибав разом зі своєю командою, випромінюючи задоволення.

Далі свої святкування Барселона продовжила з фанатами, які чекали повернення команди з піротехнікою. Рафінья танцював з файєром та пляшкою спиртного. До "блаугранас" приєднався також Неймар, який прилетів в Іспанію, щоб розділити тріумф з колишніми партнерами по команді.

Каталонці здобули чемпіонство вперше за чотири роки. Ймовірно, ще кілька днів ми бачитимемо святкування вболівальників, гравців та тренерів.

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