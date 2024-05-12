У німця та хорвата чинні контракти закінчуються після завершення сезону 2023/24. Тоні Крооса та Луку Модріча керівництво Реала хотіло б зберегти щонайменше ще на один рік.

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Як повідомляє Маттео Моретто, президент "вершкових" Флорентіно Перес найближчим часом проведе зустріч з обома гравцями. Саме тоді клуб вирішить, в якому напрямку рухатися.

Лука Модріч приєднався до Реала у 2012 році, а Тоні Кроос – у 2014 році. Обидва гравці у складі "вершкових" п'ять разів вигравали Лігу чемпіонів.

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